Un nouveau responsable du département Private Wealth de CBRE Belgique

Olivier Delwit dirige une équipe de six personnes multitâches. - DR

L’immobilier a-t-il toujours été votre premier choix ?

J’ai étudié les sciences économiques à la KULeuven. Plutôt que de me lancer dans la consultance pure et dure, j’ai suivi ma passion pour le monde immobilier en rejoignant en 2011 la division retail d’un acteur de l’immobilier commercial. Ma fonction m’a permis d’être créatif, de rencontrer énormément de gens, souvent très intéressants. J’ai commencé par le département du letting. Cela m’a permis de bien connaître ce marché car comme on le dit : pour bien vendre, il faut pouvoir maîtriser le marché locatif ! En 2016, j’ai rejoint CBRE en tant que consultant, responsable de la commercialisation d’immeubles commerciaux. Ce n’est qu’en 2018 que CBRE Belgique a créé le département Private Wealth.