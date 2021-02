FacteursdemissionCO2.be, un site web pour calculer son empreinte carbone gratuitement

L'entreprise belge CO2logic, active dans l'encadrement des entreprises pour la réduction de leurs émissions carbone, et la plateforme de contrôle énergétique EnergieID lancent le site web FacteursdemissionCO2.be. Cette initiative doit permettre aux entreprises, autorités et individus de calculer précisément leur empreinte carbone. L'utilisation est gratuite.

"FacteursdemissionCO2.be propose une liste actualisée des facteurs d'émission fondés en Belgique, ce qui constitue une base pour établir et améliorer l'empreinte CO2 des ménages ainsi que des activités privées et publiques", peut-on lire dans le communiqué.

Les facteurs d'émission sont regroupés dans sept catégories : combustibles pour la production d'énergie, combustibles pour les véhicules, fourniture de chaleur, électricité, réfrigérants, transport de marchandises et de personnes.

"Pour pouvoir calculer et comparer l'empreinte CO2 des différentes activités, il est important de disposer d'une base commune", expliquent respectivement le fondateur et directeur de CO2logic Antoine Geerinckx et Jan Janssen. "Avec ce site web, nous voulons accroître l'accès des individus aux facteurs d'émissions CO2 corrects, en open source, afin que les calculs effectués puissent être justes. De nombreuses entreprises de conseil ne veulent pas partager ces chiffres, alors que cela devrait être notre devoir", ponctuent-ils.