En quatre points

Situation

Cet appartement est situé à Uccle, dans un cadre privilégié. Ses deux niveaux se trouvent en effet un peu en contrebas de la rue et sont encadrés par un parc arboré d’environ 70 ares, auquel s’ajoute le jardin privatif du duplex. L’avenue dans laquelle est basé l’immeuble est essentiellement résidentielle, mais les environs proches rassemblent de nombreuses facilités parmi lesquelles plusieurs écoles internationales, des arrêts de bus ou encore la gare du Vivier d’Oie. La chaussée de Waterloo accessible en cinq minutes à pied offre également une belle variété de commerces et de services, et il faut seulement compter quelques minutes supplémentaires pour rejoindre le Bois de la Cambre.