Batibouw: des thèmes dans l’air du temps

Focus sur ces tendances qui ne sont certes pas nouvelles, mais s’avèrent cruciales dans les secteurs de la construction et du logement.

La numérisation

Le passage au numérique s’effectue plus lentement au sein de la construction que dans d’autres domaines mais la tendance est bien là. Le secteur a d’ailleurs beaucoup à gagner grâce aux outils numériques, qui permettent généralement d’optimiser le travail et les coûts, ou encore de s’inscrire dans une démarche plus durable. Ces dernières années, la construction s’est notamment numérisée grâce au BIM (Building Information Modeling), une méthode de travail basée sur une maquette numérique collaborative. En plus de faciliter les échanges entre les différents intervenants d’un chantier, cet outil permet aussi un suivi plus efficace et une meilleure détection des problèmes en amont.