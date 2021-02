Travaux: les économies d’énergie ne sont pas loin

En tête de liste, on trouve les travaux d’aménagement du jardin (35 %), pour ceux qui en ont un bien sûr. Il est clair que la pandémie est passée par là. Avec beaucoup de gens qui télétravaillent depuis près d’un an, le temps passé au jardin s’est, lui aussi, étendu. Du coup, on veut aujourd’hui davantage un espace extérieur plus accueillant, histoire d’en profiter mais aussi de pouvoir installer l’ordinateur sous le parasol tout en restant connecté au bureau. Une aubaine pour les vendeurs de mobilier de jardin.