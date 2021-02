RDC: le corps de l’ambassadeur italien tué dans une attaque rapatrié vers l’Italie

A Kinshasa, le président congolais Félix Tshisekedi et son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi se sont rendus à la résidence de l’ambassadeur pour « une visite de consolation » à sa veuve et aux trois jeunes orphelines.

Le corps de l’ambassadeur italien Luca Attanasio et de celui de son garde du corps Vittorio Iacovacci, tués dans une attaque dans l’est de la République démocratique du Congo, ont été rapatriés mardi vers l’Italie, à bord d’un avion militaire depuis Goma, a constaté une équipe de l’AFP.

L’avion militaire d’où ont été débarqués deux cercueils a atterri mardi à l’aéroport de Goma, la capitale du Nord-Kivu, à 13H30 (12h30 HB). Le Boeing 767 a décollé à 16H20 avec à son bord les corps des deux Italiens.

Les deux corps arrivés dans des caisses métalliques à bord de véhicules de la Mission des nations unies en RDC (Monusco), ont été placés sous un hangar avant d’être mis dans les deux cercueils enveloppés du drapeau italien.

Plus tôt, les autorités provinciales et militaires du Nord-Kivu se sont inclinées devant les dépouilles lors d’une sobre et restreinte cérémonie, a rapporté la présidence congolaise.