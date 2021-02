Le jardin est devenu prioritaire

Quand on demande aux propriétaires ce qu’ils veulent changer en priorité dans leur logement, l’aménagement du jardin arrive en tête. - Husqvarna.

A l’heure où Batibouw, même sous forme virtuelle, va mobiliser l’attention, le journal Le Soir s’est associé à Sudpresse et à Immovlan pour proposer une vaste enquête visant à déterminer la perception et la satisfaction des lecteurs et des internautes vis-à-vis de leur logement.

S’appuyant sur pas moins de 1.594 enquêtes qualitatives réalisées online entre le 11 et le 20 janvier 2021, l’enquête a également cherché à définir les projets immobiliers et les besoins en termes de travaux d’aménagement, tant intérieurs qu’extérieurs, et à mieux cerner l’impact du covid sur les dépenses des ménages liées au logement, un thème ô combien crucial par les temps qui courent.