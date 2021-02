Des outils pour assurer un climat intérieur sain

Ce capteur de Renson prévient quand la teneur en CO 2 est trop élevée et nécessite une aération de la pièce. - Renson.

Mise à l’honneur lors de l’édition 2019, la question du climat intérieur sain est de retour cette année à Batibouw. Même si elle ne fait pas partie des thématiques retenues en 2021 par les organisateurs du salon, force est de constater que la crise sanitaire a remis le sujet en lumière…

Le confinement et le développement du télétravail ont par exemple poussé les Belges à passer beaucoup plus de temps chez eux, et à chercher des solutions pour se sentir mieux dans leur habitation. Le covid en lui-même a également souligné l’importance de l’aération et de la ventilation, deux ingrédients nécessaires pour lutter contre la propagation du virus, mais pas seulement…

L’aération et la ventilation servent aussi à améliorer l’atmosphère de la maison et la santé de ses occupants en permettant d’évacuer entre autres l’humidité, les composés organiques volatiles, etc.