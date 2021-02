Baptême de l’art: l’Antiquité, c’est avant-hier

Statues d’empereurs et de dieux grandeur nature, pierres tombales, amphores à huile et à vin, bijoux, armes, fresques et mosaïques, argenterie... née du mariage entre 250 chefs-d’œuvre du British Museum et la mise en scène originale du Musée gallo-romain de la jolie ville de Tongres, cette exposition plonge les visiteurs 2.000 ans en arrière, mêlant naturellement passé et présent, écrans et statues millénaires, adultes et enfants.

Présentant la vie des Romains à son apogée, elle nous transporte vers un monde étonnamment proche du nôtre. Comment vivait-on réellement à l’époque romaine ? A travers une ambiance sonore hypnotique et une scénographie sobre et épurée (très « instagrammable »), les Romains eux-mêmes répondent à la question, via des écrans qui s’harmonisent parfaitement avec la collection du célèbre musée britannique.