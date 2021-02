Vous connaissiez le motard performant, doublé d’un pilote automobile redoutable. Vous appréciez le consultant de la RTBF sur les Grands Prix moto. Voici l’artiste, le photographe qui se nourrit d’espaces et d’instants figés pour créer des œuvres qui ont la cote. Un monde de nuances, apaisant, après celui dédié à la performance et à la vitesse.

On savait Didier de Radiguès doté de plusieurs cordes à son arc mais il parvient encore à nous surprendre. Après une très belle carrière à moto, il a empoigné le volant d’une voiture de course avec beaucoup de réussite. Depuis quelques années, on découvre une autre facette du personnage. L’homme qui roulait à 350 km/h s’intéresse à la photographie et réalise des montages qui tiennent de l’art.