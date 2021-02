«La pratique sportive est essentielle! Mens sana in corpore sano!»

Jeunes et plus âgé.e.s, femmes et hommes, valides et moins-valides, étudiant.e.s, indépendant.e.s, en recherche d’emploi, cadres supérieur.e.s et pensionné.e.s… Qu’importe notre vareuse et notre fonction : sportifs, entraineurs, arbitres, bénévoles, dirigeants, clubs, fédérations, centres sportifs… Nous sommes le premier mouvement associatif en Belgique.

Le sport joue un rôle sociétal essentiel pour la santé physique et mentale, mais il est aussi un acteur économique important. En Belgique, le mouvement sportif représente plus de 2.500.000 pratiquant.e.s au sein de plus de 25.000 clubs et il participe directement aussi pour 1,63 % du PIB et emploie directement près de 100.000 personnes. La situation actuelle engendre une menace à la survie financière du mouvement sportif. Déjà doublement pénalisé par un sous-financement récurrent et par un schéma institutionnel non adapté, le sport non professionnel doit enfin être reconnu et financé.