Hedebouw-Goblet, duo rouge inédit pour rendre la norme salariale indicative

Ils partagent des valeurs communes, mais on ne les imaginait pas travailler ensemble… Raoul Hedebouw (PTB, opposition), député fédéral, et Marc Goblet (PS, majorité), député fédéral lui aussi, ancien président de la FGTB, déposent ce mercredi une proposition de loi conjointe. Celle-ci vise, excusez du peu, à réformer la loi sur la formation des salaires (loi de 1996) afin de rendre la norme salariale indicative et plus contraignante. Cette revendication est portée par le front commun syndical (lire par ailleurs), qui juge la marge de négociation, plafonnée à 0,4 % par le Conseil Central de l’Economie, trop étroite au vu de la réalité économique de certains secteurs.