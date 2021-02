Etats-Unis: Donald Trump acculé par la justice pénale new-yorkaise

L’ex-président américain a perdu son ultime recours auprès de la Cour suprême pour empêcher la divulgation de ses déclarations d’impôts à un procureur de New York. Une nouvelle étape commence, qui pourrait mener Trump derrière les barreaux.

Donald Trump redoutait ce jour depuis son départ en catimini de la Maison Blanche. Jusqu’au dernier moment, l’ex-président des Etats-Unis s’était battu bec et ongles pour préserver ses prérogatives, contestant le résultat des urnes et dénonçant des prétendues « fraudes massives ». Il savait que, sitôt midi venu, ce 20 janvier, et la prestation de serment de son successeur démocrate Joe Biden, il redeviendrait simple citoyen. Sujet à des poursuites judiciaires, qu’il avait su jusque-là esquiver en s’abritant derrière l’immunité conférée par la fonction présidentielle.