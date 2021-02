Mehdi Bayat: «On a fait le tout pour le tout en janvier»

Actions des supporters. « C’est terriblement frustrant pour eux et, même au-delà du foot, on en a tous marre. Tout le monde est confiné chez soi et il ne reste donc que les réseaux sociaux pour être entendus. Mais le but des Ultras et des supporters est de pouvoir aider le club qu’ils aiment et je ne pense pas qu’il y ait une quelconque mauvaise intention de leur part. »