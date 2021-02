Mehdi Bayat: «Karim Belhocine a toujours de l’emprise sur son groupe»

Le Sporting peine à sortir définitivement de sa zone de turbulence entamée après son élimination européenne début octobre mais Mehdi Bayat continue de défendre son entraîneur et croit encore au top 4.

Alors que le scénario improbable de cette saison a déjà coûté leur poste à de (trop) nombreux entraîneurs dans un contexte où l’impatience des dirigeants – et des supporters – se veut de plus en plus grande, Karim Belhocine, lui, garde la confiance de sa direction. Il faut dire que Mehdi Bayat a déjà répété à maintes reprises ne pas être un adepte d’un changement de T1 en cours de saison, lui qui n’a dû procéder à pareil remplacement qu’en 2013, lorsque Yannick Ferrera avait lui-même décidé de quitter le navire carolo. Pour l’heure, le Franco-Algérien peut dès lors dormir sur ses deux oreilles.