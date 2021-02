«Oui, si nous voulons gagner la bataille contre le covid»

Jean Hermesse est l’ancien secrétaire général et vice-président de la Mutualité chrétienne. Il préside la plateforme d’action Santé & Solidarité.

Entretien

La plateforme d’action Santé & Solidarité, qui réunit les syndicats et mutualités socialistes et chrétiennes, des associations et des ONG, demande la suspension des droits de brevet sur les vaccins contre le covid. Son président, Jean Hermesse s’en explique.

Suspendre les brevets, c’est engager le bras de fer avec l’industrie pharmaceutique. Est-ce la bonne stratégie ?