Faut-il faire des vaccins contre le covid des «biens publics»?

Face aux retards de livraison, des voix s’élèvent pour qu’on suspende les brevets et qu’on impose à l’industrie pharmaceutique des licences obligatoires. Elle n’y est pas favorable ; les Etats riches non plus. Pourquoi ?

Alors que les livraisons de vaccins ne suivent pas, des médecins, des associations, des hommes politiques... en Belgique et ailleurs, réclament des mesures plus coercitives comme la licence obligatoire, qui permettrait à des tiers de fabriquer ces vaccins sans le consentement des titulaires du brevet, et la réquisition d’unités de production. L’objectif est double : accélérer l’arrivée des doses sur le marché en multipliant le nombre de producteurs et faire baisser le prix des vaccins pour les rendre plus accessibles notamment aux pays pauvres. Est-ce une option crédible ou pas ? La question divise.