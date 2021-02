Cyclisme: Jasper Stuyven veut s’engouffrer dans l’ouverture

En s’imposant à Ninove en février dernier, en trouvant enfin cette ouverture vers un succès d’envergure après avoir tant tournicoté autour, Jasper Stuyven escomptait certainement surfer sur cette dynamique du succès, cette félicité qui s’installe et permet les ambitions les plus folles. L’élan, telle une vague qui se fracasse sur les récifs, s’est stoppé net, la pandémie imposant sa loi et reportant toutes les échéances du printemps, Ronde et Roubaix surtout pour l’ancien champion du monde juniors. « J’aurais préféré que les classiques se disputent au printemps, vu ma condition », explique le Limbourgeois. « Après le confinement, je m’étais fixé des objectifs plus élevés qu’au printemps, mais j’étais revenu à la forme d’un bon, pas d’un super Jasper. Durant l’automne, j’étais présent mais pas au top, ce qui fait toute la différence.