Ligue des champions: le Bayern Munich gifle la Lazio (1-4), l’Atlético battu par Chelsea suite à un superbe but de Giroud (0-1)

La suite des matches allers des huitièmes de finale de la Ligue des champions débutait ce mardi soir par le déplacement du Bayern Munich, tenant du titre, à la Lazio tandis que l’Atlético Madrid et Chelsea s’affrontaient à Bucarest. Ce sont les Munichois et les Blues qui ont pris une option sur la qualification.

Chelsea et l’Atlético Madrid s’affrontaient à Bucarest. La rencontre, initialement prévue à Madrid, avait été déplacée dans la capitale roumaine à cause des restrictions mises en place par les autorités espagnoles pour les voyageurs venus de Grande-Bretagne. Et ce sont les Blues qui se sont imposés grâce à un but splendide de Giroud. Le Français a débloqué la rencontre d’un retourné phénoménal.

Le résumé du match

Quel acrobate ! Régulièrement remplaçant depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, Giroud a profité de ce rendez-vous de gala pour se montrer décisif et tuer le match, avec un retourné acrobatique du gauche validé après de longues minutes avec l’aide de l’arbitrage vidéo (71e).