Athlétisme: Nafi Thiam chasse le covid et se réfugie en salle

Non, les mauvaises nouvelles ne volent pas forcément en escadrille ! Ce mardi matin, à l’heure de la confirmation de la non-sélection des Belgian Cheetahs pour le 4 x 400 m de l’Euro en salle de Torun (4-7 mars) (voir ci-contre), Nafi Thiam, elle, a fait savoir qu’après s’être fait tester à nouveau suite au contrôle covid positif de vendredi dernier, elle avait, cette fois, été déclarée négative. Un bonheur qui l’a immédiatement incitée à quitter sa quarantaine et à reprendre ses entraînements. Et, surtout, l’a poussée à accepter sa sélection pour le pentathlon de l’Euro, prévu pour le vendredi 5 mars, pour lequel elle était invitée après ses résultats de l’été 2019.