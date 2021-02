Mehdi Bayat sur les Football Leaks: «La fédération a assumé ses responsabilités»

Présent ce mardi au Mambourg pour une conférence de presse concernant la situation sportive du Sporting de Charleroi, Mehdi Bayat a été interrogé au sujet des Football Leaks, où le nom de son frère Mogi revient à plusieurs reprises.

« On n’a pas attendu les articles concernant les Football Leaks pour entreprendre des actions pour mettre en place une réglementation stricte en Belgique », a-t-il réagi. « La fédération, la Pro League, les clubs, les dirigeants : tout le monde assume sa part de responsabilité. Nous avons un département « cleaning » au niveau de la fédération qui fait un excellent travail. Les choses sont régulées et claires. La fédération a assumé sa part de responsabilité et a fait ce qu’elle avait à faire. »