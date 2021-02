Coronavirus: les convocations pour la vaccination arriveront en format papier, et non plus par mail, en Wallonie

Les wallons recevront désormais leurs convocations par courrier postal, en papier, et non plus simplement par mail, selon des informations de la RTBF.

Une décision qui ferait suite aux problèmes de bugs informatiques ainsi qu’à l’envoi par erreur de convocations à des personnes non-prioritaires. 35.000 convocations en papier sont déjà parties ce mardi.

Trois vaccins différents sont actuellement sur le marché, en Belgique : celui de Pfizer, celui de Moderna et celui d’AstraZeneca. Les trois ont des taux d’efficacité différents (plus de 90 % pour les deux premiers, environ 60 % pour le troisième), mais il ne sera pas possible, pour autant, de choisir lequel nous sera injecté.