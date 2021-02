Les seuils qu’on s’était fixés en juin sont totalement différents qu’actuellement, c’est-à-dire qu’on ne peut pas les comparer et il faut même oser les revoir, à la baisse ou à la hausse, ça, c’est autre chose », a expliqué Yves Coppieters sur LN24.

« Le contexte est différent, on commence à vacciner et plus de gens dans la population ont une immunité. On parle de 4 ou 5 % mais c’est bien plus que ça. Ça doit être 15 ou 20 % même si on mesure mal cette immunité. »