Samuel Bastien: «Je voulais montrer que le Standard s’était trompé»

Excellent la saison dernière sous les ordres de Michel Preud’homme, qui en avait fait l’une des pièces maîtresses de son équipe tant il appréciait son dynamisme, sa rigueur, son ardeur au travail et sa mentalité, Samuel Bastien est, depuis, rentré un peu dans le rang. En cause, une déchirure au tendon survenue en début de saison qui l’a privé de deux mois de compétition, mais aussi un système tactique, celui privilégié par Philippe Montanier avec une défense à trois, ou à cinq, peu adapté à ses qualités d’infiltreur. « Ce qui a changé, ce sont ses statistiques qui font croire qu’il est moins bien », explique Mbaye Leye en évoquant la situation de Bastien. « Je lui ai dit que lorsque tu atteins un certain niveau, les gens attendent encore plus de toi et prétendent que tu ne fais pas bien les choses alors que tu as conservé le même niveau… »