Football Leaks: quand Anderlecht laisse s’envoler la moitié des 30 millions du transfert Mitrovic-Mbemba

Aleksandar Mitrovic et Chancel Mbemba célèbrent un but sous le maillot anderlechtois, en octobre 2013 à Mons: un double transfert qui soulève bien des questions. - Photo News

Lorsqu’en été 2015, les Mauves concluent le départ de deux de ses cadors, le défenseur congolais Chancel Mbemba et l’attaquant serbe, Aleksandar Mitrovic vers Newcastle, pour un total de 30,25 millions d’euros, cela ressemble à la poule aux œufs d’or. En vérité, on est bien loin du compte. Des documents issus de Football Leaks, obtenus par le magazine allemand Der Spiegel et transmis au Soir et aux autres partenaires européens du réseau European Investigative Collaborations (EIC), il apparaît que l’agent Christophe Henrotay a joué un rôle central dans cette double transaction, ne s’oubliant pas au passage.