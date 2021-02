Ligue des champions: le Real Madrid réduit à sa plus simple expression

Match par match. » Ce cliché, Zinédine Zidane y a souvent recouru pour éviter les enthousiasmes faciles notamment. À commencer par l’été dernier avec son équipe lancée dans une fameuse « remontada » en Liga. L’expression, ZZ peut de nouveau la ressortir, si ce n’est que le contexte est autrement moins galvanisant entre absences de joueurs et de… jeu. Que le Real soit encore en course pour le titre et en Ligue des champions tient d’un petit miracle. Il ne s’appuie même plus sur cette cohérence, cette solidité collective – la clef pour sceller le dernier titre en verrouillant au préalable le rectangle de Courtois.