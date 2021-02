Brussels Podcast Festival, clap 2e

Créer un endroit de rencontre, pour explorer le potentiel du format podcast autrement, faire des découvertes, débattre, discuter. Voilà en quelque sorte l’essence du Brussels Podcast Festival, dont la deuxième édition aura lien, en ligne, du 25 au 28 février. Une initiative venue de l’équipe des Blow Out Sessions, ces écoutes collectives de podcasts et de créations radiophoniques dans le noir. « Nous étions amoureux des podcasts, et on trouvait qu’il manquait absolument un festival de podcasts à Bruxelles », explique Morgan Liesenhoff, Coordinatrice à la programmation. « On se rendait compte avec les Blow Out Sessions qu’il y avait un vrai potentiel et un public. Nous nous sommes donc rendus à la première édition de Paris Podcast Festival. » « Ça nous a permis de voir qu’il y avait quelque chose d’intéressant dans le fait d’organiser un événement et pas simplement d’écouter des podcasts seul chez soi », continue Camille Loiseau, qui fait partie du comité de programmation. « La dimension collective de l’écoute nous a parlé. »