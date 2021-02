Révolution médiatique: le podcast, une tendance incontournable

26 % : c’est le nombre de Belges qui ont écouté un podcast au cours du dernier mois selon le rapport 2020 du Reuters Institute for the Study of Journalism, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2019. Des auditeurs et auditrices en général jeunes, qui écoutent les podcasts via leurs smartphones.

Aujourd’hui, le podcast est partout. Il apparaît en pop-up lorsque vous ouvrez Spotify, se décline sur les sites des journaux, devient une proposition sonore à part entière dans des propositions fictionnelles ou documentaires. 2020 a vu naître près de 900 000 nouveaux podcasts, soit le triple de 2019. Tout le monde s’est mis à surfer sur la tendance, souvent avec succès. Ainsi, le podcast quotidien du New York Times attire 2 millions d’auditeurs par jour et, bien que les revenus publicitaires soient substantiels, le principal objectif stratégique est d’attirer de nouveaux abonnés et de créer de nouvelles habitudes avec les abonnés existants.