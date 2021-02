Retour manqué de Murray: il se fait éliminer d’entrée de jeu à Montpellier

L’ancien N.1 mondial de tennis Andy Murray, miné ces dernières années par les blessures et redescendu à la 121e place, a été éliminé au premier tour du tournoi ATP de Montpellier mardi par Egor Gerasimov (N.83), 7-6 (10/8), 6-1.

Invité par les organisateurs de l’épreuve, Murray, 33 ans, a offert une belle résistance dans la première manche en se procurant deux balles de set dans le tie-break avant finalement de céder 10-8.

Breaké d’entrée dans le second set, l’Ecossais, plus limité physiquement et défaillant au service, a vu son adversaire prendre le large et ne lui laisser qu’un seul jeu. Gerasimov, qui affrontait Murray pour la première fois, a conclu le match sur un ace comme il l’avait fait lors du gain de la première manche. Il affrontera au 2e tour l’Italien Jannik Sinner ou le Slovène Aljaz Bedene.