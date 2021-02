Le réviseur PwC sur la sellette

Commissaire aux comptes de Nethys depuis avril 2013, PwC Belgique n’a pas anticipé les apparents manquements à la gouvernance et à la bonne gestion qui, fin 2016 d’abord (affaire Publifin), à l’automne 2019 ensuite (affaire Nethys), ont bouleversé le groupe liégeois. Et continuent de le secouer.

Une mission de révisorat et de conseil qui n’a pourtant pas été effectuée au rabais : entre 2017 et 2019, a calculé le bureau Deloitte, 1.020.265,31 euros ont été facturés par PwC à Nethys, 119.653,32 euros à Elicio, 55.359,48 euros aux Editions de l’Avenir, 45.271,81 euros à BeTV et 30.887,78 euros à Voo. Soit plus de 1,2 million sur trois seuls exercices. Et encore s’agit-il d’une addition a minima, qui ne tient pas compte des honoraires versés à PwC par d’autres filiales du groupe, notamment l’assureur Integrale – plus de 200.000 euros chaque année pour le révisorat et 126.000 euros en trois ans à titre d’« autres missions ».