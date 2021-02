UE: la Conférence sur l’avenir de l’Europe est en passe de sortir des limbes

Un accord décisif semble à portée de main en vue du démarrage imminent d’une « Conférence sur l’avenir de l’Europe ». Le projet a été décidé depuis plus d’un an. Mais il tarde à décoller. « Nous sommes dans la phase finale de la négociation interinstitutionnelle (NDLR : avec le Parlement européen et la Commission). Nous espérons un accord encore cette semaine », a lancé mardi, avec optimisme, la secrétaire d’Etat aux Affaires européennes portugaise Ana Paula Zacarias.

Celle dont le pays assure actuellement la présidence semestrielle à tour de rôle des travaux de l’UE a fait le point sur les préparatifs de cette grand-messe. Elle s’exprimait à l’issue d’une réunion informelle par vidéoconférence avec ses homologues de l’UE.