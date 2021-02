Nethys a payé 127,5 millions de frais de consultance en trois ans

Plus de 200 consultants gravitaient autour de l’entreprise publique, certains facturant plus d’un million d’euros sur trois ans. Le rapport anti-fraude réalisé par Deloitte au sein du groupe liégeois pointe des incohérences dans les factures de 35 prestataires.

Alors qu’au printemps 2017 déjà, la commission d’enquête Publifin s’étonnait du nombre de consultants et conseils embauchés par Nethys – 162 prestataires pour la seule année 2016 – ainsi que de l’inflation des frais de révisorat, le recours à des experts extérieurs n’a pas faibli les années suivantes. Ni, vraisemblablement, le montant de leurs rémunérations. Selon le bureau Deloitte, qui a analysé les paiements effectués par le groupe liégeois Nethys entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, 214 conseils, comptables et réviseurs, spécialistes indépendants de l’informatique ou des relations publiques ont travaillé durant ces trois années pour Nethys au titre de « consultants ». Pour un total de 127,5 millions d’euros.