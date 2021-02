Le poète américain Lawrence Ferlinghetti est mort à l’âge de 101 ans

Poète américain majeur du 20e siècle mais aussi libraire et éditeur, il est mort lundi à l’âge de 101 ans dans sa maison de San Francisco.

Lawrence Ferlinghetti, poète américain majeur du 20e siècle mais aussi libraire et éditeur, est mort lundi à l’âge de 101 ans dans sa maison de San Francisco, a annoncé sa librairie.

« Il a continué à écrire et à publier de nouveaux ouvrages jusqu’à ce qu’il ait 100 ans, et son œuvre lui assure une place dans le canon américain », a salué mardi dans un communiqué la mythique enseigne City Lights Booksellers and Publishers, qu’il avait cofondée à San Francisco en 1953.

Né à New York en 1919, cet homme de lettres a eu un rôle central dans l’établissement de la contre-culture américaine des années 1950, en fondant sa librairie mais aussi en éditant Jack Kerouac, Gregory Corso, William S. Burroughs ou Allen Ginsberg.