Olivier Giroud offre la victoire à Chelsea

Sur papier, c’était sans doute l’une des confrontations les plus indécises de ces huitièmes de finale. Avant la rencontre de ce mardi, l’Atlético et Chelsea comptaient d’ailleurs deux victoires chacun lors de leurs affrontements précédents, pour trois partages.

Et la rencontre – qui se disputait à l’Arena Nationala de Bucarest – a vu les équipes se neutraliser pendant une grosse heure de jeu. Privé de Carrasco, blessé, l’Atlético a pourtant été le premier à mettre le nez à la fenêtre, Lemar manquant de peu le cadre (14e). Peu avant la pause, c’était à Chelsea de se montrer dangereux, Werner perdant son duel avec Oblak (39e).

Et alors que la deuxième mi-temps débutait sur les mêmes bases, avec une bagarre essentiellement concentrée dans le milieu de terrain et très peu d’espaces à exploiter de part et d’autre, Chelsea est finalement parvenu à trouver la faille sur un geste somptueux de Giroud, qui trompait le portier madrilène d’un superbe ciseau retourné (69e).