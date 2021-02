Indaba Is: le jazz sud-africain est comme son paysage, hétéroclite

Bienvenue sur la scène jazz sud-africaine. Elle est riche de talents et de diversités, avec des musiques enracinées dans le jazz et dans le folklore (ce n’est pas péjoratif) du pays mais qui éclatent dans des formulations diversifiées, en évolution constante, bien loin de se présenter comme un monolithe. Le jazz sud-africain est comme son paysage : hétéroclite. C’est d’ailleurs cette mosaïque qu’ont voulu montrer les deux concepteurs de cette compilation, Thandi Ntuli et Siyabonga Mthembu, le leader du groupe The Brother Moves On.