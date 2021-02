Arlo Parks, une pop à la fois douce, veloutée et rythmée: l’écoute intégrale

La jeune chanteuse et poétesse londonienne publie à 20 ans son premier album. Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho, d’origine nigériane, tchadienne et française, est repérée en 2018 déjà par la BBC, grâce à son titre « Cola », avant même de signer avec le label Transgressive. Deux EP suivent en 2019 avant la parution de ce début-album bourré de titres forts comme « Hurt », « Eugene », « Black Dog », « Green Eyes » et « Caroline », autant de hit singles qui assurent déjà le succès de ce disque que la chanteuse voit comme « une série de vignettes et de portraits intimes tirés de mon adolescence et de ceux avec qui je l’ai partagée. Il puise dans le storytelling et la nostalgie, il est à la fois très spécifique et universel. »