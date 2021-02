Aedifica compte plus de 500 sites de soins de santé dans son portefeuille

La société Aedifica, spécialisée en immobilier de santé et plus particulièrement dans le logement des seniors, a franchi le cap des 500 sites au sein de son portefeuille, indique mercredi cette entreprise cotée en bourse à l'occasion de la publication de ses résultats annuels.

Aedifica, membre du Bel 20, disposait de 496 sites dans son portefeuille à la fin de l'année dernière. Toutefois, depuis début janvier, plusieurs investissements supplémentaires ont été annoncés, notamment en Finlande et au Royaume-Uni. L'entreprise a également fait savoir récemment qu'elle se lançait également sur le marché irlandais.

Aedifica a annoncé mercredi ses résultats pour l'exercice écoulé, qui s'est exceptionnellement étendu sur une période de 18 mois (de juillet 2019 à fin 2020). Son portefeuille immobilier a augmenté en valeur de 64% sur ce laps de temps, pour atteindre 3,8 milliards d'euros fin décembre dernier.

Les 496 sites immobiliers que la société possédait à la fin de l'année dernière comptaient plus de 37.000 utilisateurs. La plupart se trouvent en Finlande (172), au Royaume-Uni (96) et en Belgique (82). L'entreprise est également présente en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas et en Suède.