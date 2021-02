Ace of Spades: le juteux champagne ultra-bling bling selon Jay-Z

Et si le symbole de la liberté retrouvée, des liens renoués et de la grande fête post-Covid qui nous attend était une bouteille d’Armand de Brignac, ou plutôt d’Ace of Spades comme on l’appelle dans les clubs de Los Angeles ? Avec la prise de participation par Moët Hennessy (groupe LVMH) de 50 % dans la marque de champagne de Jay-Z, la griffe ultra-bling bling continue de grimper aussi sûrement que les bulles remontent dans une coupe en cristal. Certes, 230 euros le flacon d’entrée de gamme, c’est une folie. Mais, bon sang, c’est le champagne de Jay-Z ! Alors, on monte le son ?