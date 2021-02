Coronavirus: les nightshops veulent des heures d’ouverture jusque 22h

La chaîne de commerces de nuit redoute de ne pas résister beaucoup plus longtemps à la crise.

Les commerces de nuit demandent aux autorités de reconsidérer leur cas, en particulier en Région bruxelloise, à deux jours d’un nouveau Comité de concertation (Codeco). Dans un communiqué publié mercredi, ils réclament notamment que leurs heures d’ouverture soient étendues jusqu’au moins 22h00.

« Notre secteur s’est vu imposer, dès fin juillet, une fermeture à 20h00 à Bruxelles. Celle-ci, très logiquement, anéantit l’essence même de notre activité. Or, malgré cette conséquence dramatique, il n’a plus été une seule fois question de notre secteur lors des différentes réunions du Conseil national de sécurité et du Codeco », déplore Cédric Nève, administrateur-délégué de White Night, une chaîne de magasins de nuit.