L’altercation très tendue en Luis Suarez et Antonio Rudiger en Ligue des champions (vidéos)

Les deux joueurs ont eu un vif accrochage lors du duel entre l’Atlético Madrid et Chelsea en 8es de finale de la Ligue des champions.

Chelsea est sorti vainqueur de son match face à l’Atlético Madrid ce mardi soir en 8es de finale aller de la Ligue des champions. Un succès marqué par l’incroyable but d’Olivier Giroud, mais aussi par une altercation houleuse entre Luis Suarez et Antonio Rudiger.

Les deux hommes en sont venus aux mains à la 79e minute sur la pelouse du Wanda Metropolitano. Suite à un contrôle raté de Rudiger, Suarez s’est intercalé pour protéger le ballon et le laisser sortir en coup de coin. Un duel qui a fini sur un accrochage entre les deux joueurs. Le défenseur des Blues s’est approché de son adversaire, presque front contre front, avant de lui prendre le visage tout en lui parlant. L’Uruguayen ne s’est pas laissé faire et l’a repoussé, sourire moqueur au coin des lèvres. L’arbitre de la rencontre et le gardien de Chelsea sont venus s’interposer pour mettre fin à cette dispute.