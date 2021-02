La torture en Syrie condamnée à Coblence: les leçons d’un verdict

Commentaire

Le verdict peut sembler clément. Quatre ans et demi de prison pour « complicité de crimes contre l’humanité ». Cinquante-quatre mois seulement ? En réalité, ce premier jugement rendu par la justice allemande ce 24 février jette les bases d’une jurisprudence importante. A Coblence, deux hommes étaient jugés, et le verdict de ce mercredi ne concerne que le second, un comparse. Il ne risquait que 5 ans et demi au maximum. L’accusé principal, lui, poursuivi pour crimes contre l’humanité pour la mort de 58 personnes et la torture de 4.000 détenus notamment, encourt la prison à perpétuité – mais le verdict ne tombera pas avant de longs mois.