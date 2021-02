MeToo provoque un séisme en Grèce

La libération de la parole a été provoquée par Sofia Bekatorou, double médaillée olympique de voile, qui a déclaré avoir subi, à 21 ans, des agressions sexuelles par un dirigeant de sa fédération. Depuis, les plaintes se multiplient et font trembler jusqu’aux sommets politiques.

Par Fabien Perrier et Fabien Perrier, à Athènes

Depuis plusieurs jours, le gouvernement grec est sous pression. Et la ministre de la Culture Lina Mendoni, en particulier. Sur les réseaux sociaux, sous les fenêtres de son bureau, des citoyens exigent sa démission. La cause de ce mécontentement porte un premier nom : Dimitris Lignadis, directeur artistique du Théâtre national grec, jusqu’au 8 février.

Cet acteur, réalisateur et metteur en scène célèbre, est soupçonné de viols sur mineurs. Plusieurs témoignages en ce sens auraient été recueillis par l’Association des acteurs grecs (SEI) et deux victimes ont déjà porté plainte. Au moment des faits, tous les deux étaient mineurs. Désormais adultes, ils veulent dénoncer ces actes et témoignent dans la presse. Ce faisant, ils contribuent à faire souffler dans le pays un vent de libération de la parole, qui trouve sa source dans le #metoo parti des Etats-Unis, il y a trois ans, mais qui n’avait pas encore atteint les Balkans.