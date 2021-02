Batibouw: un public toujours plus avisé

La maison et son jardin restent plus que jamais au centre des préoccupations des Belges. - reynaers aluminium.

Les secteurs de la construction et de la rénovation chers à Batibouw sont dans une phase de profonde mutation. Le Belge veut toujours majoritairement être propriétaire, il cherche encore et toujours à apporter des améliorations à son habitat mais une chose est certaine : ses besoins, ses envies et ses habitudes de consommation ont changé. Les fabricants, grands ou petits, et dans quelque domaine que ce soit, s’interrogent pour tenter de les cerner au mieux, il en va parfois de leur survie.

Pour cela, des études de marché sont nécessaires et les fabricants n’hésitent plus à en commander en rafale. Et cela a une influence sur la production des produits et des matériaux. Si auparavant un fabricant produisait une nouveauté et allait ensuite « chercher » son public pour l’écouler, il la développera désormais en fonction des desiderata d’un public-cible prédéterminé.