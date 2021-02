Standard – Anderlecht: la sécurité Bodart contre la fragilité Wellenreuther

Voilà deux gardiens que tout oppose. D’une part, Arnaud Bodart réalise une belle saison au Standard et fait plus que jamais l’unanimité en bord de Meuse. D’autre part, Timon Wellenreuther, remplaçant d’Hendrik Van Crombrugge sur la touche depuis plus de trois mois suite à une blessure au dos, multiplie les erreurs et les signes de fragilités ces dernières semaines.

Titulaire indiscutable, Bodart enchaîne les prestations convaincantes et apporte de la sérénité dans l’arrière-garde liégeoise. Malgré une petite absence de deux matches (dont un en Coupe) suite à une alerte au quadriceps, lors de laquelle il a été remplacé par un très bon Laurent Henkinet, Bodart a directement repris sa place face à Zulte Waregem.