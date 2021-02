Allemagne: la justice condamne le régime syrien et ses bourreaux

La condamnation à Coblence d’un « petit poisson » du régime de Bachar el-Assad pour complicité de crimes contre l’humanité est un signal adressé au dictateur et à ses bourreaux : ils ne seront plus jamais à l’abri de poursuites.

Ils ne seront plus jamais tranquilles, nulle part. Bachar el-Assad et ses bourreaux ne pourront plus venir se faire soigner à Genève ou faire du shopping à Bruxelles sans être inquiétés. Où qu’ils soient sur la planète, la justice pourra les poursuivre au nom de la « compétence universelle ».

C’est le message du Tribunal de Coblence qui a condamné ce mercredi, pour la première fois dans le monde, un ancien membre des services du renseignement syrien. En condamnant Eyad al-Gharib à plus de 4 ans de prison pour avoir transféré 30 manifestants en 2011 dans une prison de tortures près de Damas, la justice allemande a mis un « petit poisson » derrière les barreaux. Mais elle a transmis également un message clair au dictateur et à ses bourreaux. La justice du monde entier ne les lâchera pas.