Coursiers et syndicats manifestent contre l'exploitation des livreurs de repas (2)

Le Collectif des coursiers, la Fédération européenne des travailleurs des transports (European Transport Workers' Federation, ETF) et les syndicats FGTB-UBT/ABVV-BTB, CSC/ACV-Transcom, CGSLB/ACLVB ont manifesté mercredi contre l'exploitation des travailleurs de plateforme et plus particulièrement des livreurs de repas. L'action menée sur le rond-point Schuman à Bruxelles s'inscrit dans le cadre du débat que la Commission européenne entame ce même jour au sujet du statut des travailleurs de plateforme.