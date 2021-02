Après son but en Ligue des champions, ce jeune talent du Bayern Munich prend une décision importante pour son avenir

Le milieu de terrain du Bayern Munich Jamal Musiala a décidé de jouer pour l’équipe nationale d’Allemagne et non pour celle d’Angleterre. Musiala, buteur en Ligue des champions contre la Lazio mardi (victoire 1-4), l’a déclaré mercredi à The Athletic et à ARD. Il pourrait débuter avec la ‘Mannschaft’ en mars.

Né en Allemagne, Musiala est parti en Angleterre à l’âge de sept ans et a évolué à Chelsea avant de rejoindre le Bayern en 2019. Il a joué dans les équipes de jeunes des deux pays.

« J’ai un cœur pour l’Allemagne et un cœur pour l’Angleterre et les deux cœurs continueront de battre », a déclaré Musiala, qui aura 18 ans vendredi

« J’ai beaucoup réfléchi à cette décision. A la fin, j’ai écouté la sensation qui me disait que jouer pour l’Allemagne serait le bon choix. C’est une décision qui me semblait juste, mais j’avais besoin de temps pour la prendre. »