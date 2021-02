Vaccins contre le coronavirus: «Les choses ne se sont pas déroulées comme elles le devaient», reconnaît Alexander De Croo

Jusqu’à aujourd’hui, « les choses ne se sont pas déroulées comme elles le devaient », sur le plan de la vaccination contre le coronavirus en Europe, a estimé mercredi à la Chambre le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld). Avec une poignée d’autres Etats de l’UE, la Belgique « plaide pour que l’on saisisse bien plus le sens d’urgence », ce qui l’a poussée à envoyer un courrier au président du Conseil européen et aux autres chefs d’Etat et de gouvernement des 27.

Ceux-ci se réunissent ces jeudi et vendredi en vidéoconférence, consacrée en partie à la pandémie de Covid-19 (jeudi). Les capacités de production de vaccins, la préparation face aux nouveaux variants du virus, le développement d’un « certificat de vaccination » et les restrictions aux frontières (comme introduites en Belgique) seront autant de sujets à aborder.