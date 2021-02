Junior Edmilson: «Je rêve encore des Diables rouges»

À 26 ans, il enfile les buts comme les perles, de quoi attirer tous les regards sur lui. Auteur d’une excellente Coupe du Monde des clubs, Junior Edmilson (Al Duhail) affiche ses ambitions, avec la simplicité qui le caractérise. Les Diables, son changement sur le terrain et les sirènes du Brésil, l’ancien sociétaire du Standard se livre.

Avec 13 buts et 5 passes décisives en onze sorties, peut-on dire que vous êtes dans la forme de votre vie ?

Le mot est fort mais c’est clair que je me sens bien. J’ai eu du mal à rentrer dans ma saison car je n’ai pas pu participer à la préparation estivale. J’étais tracassé par des petits pépins physiques et j’ai eu beaucoup de sollicitations sur le marché des transferts. Cela m’a perturbé et il m’a fallu du temps pour me vider l’esprit.