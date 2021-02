Coronavirus - Les professionnels du voyage attendent des explications du gouvernement

Les associations des agences de voyages francophones et néerlandophones (UPAV et VVR) attendent des explications quant à l'interdiction des voyages non-essentiels jusqu'au 1er avril. Cette décision, épinglée par la Commission européenne, "ne tient pas compte des efforts faits par toute la chaine de valeur (transport, hôtellerie) depuis douze mois, et met à mal tout un secteur en manque de visibilité à court et moyen terme", fustigent les professionnels.